رويترز: أفيرما كابيتال تسعى لبيع حصة في فاين القابضة الأردنية

قال مصدران لـ"رويترز"، إن شركة أفيرما كابيتال، التي مقرها سنغافورة، تسعى لبيع حصتها والتخارج من مجموعة فاين القابضة التي مقرها الأردن، وهي من أكبر مصنعي المحارم الورقية والمنتجات الصحية في الشرق الأوسط.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأن الأمر لم يعلن بعد، أن أفيرما تعمل مع بنك موليس آند كو لترتيب عملية البيع لحصة الأقلية التي تمتلكها في الشركة.

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وأحجمت أفيرما وموليس وفاين عن التعليق لدى تواصل "رويترز" معها أمس الثلاثاء.

وتأسست فاين على يد إيليا نُقل، عام 1952 وتقدم منتجاتها لعملاء في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وتنتج الشركة تشكيلة واسعة من السلع والمنتجات تتنوع بين محارم الوجه والمطبخ إلى حفاضات الأطفال.

وتزايد نشاط شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، مدفوعا بنمو اقتصادي قوي بعد الجائحة في المنطقة التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط والثقة المتزايدة في مجالس إدارات الشركات.

وأفيرما هي ذراع الاستثمار في الأسهم الخاصة السابقة لستاندرد تشارترد، وتدير أصولا بالنيابة عن شركاء عالميين وصناديق ثروة سيادية.

وانفصلت أفيرما عن ستاندرد تشارترد بعد أن قاد سبعة شركاء عملية شراء من الإدارة في 2019.

وكانت ذراع الاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لستاندرد آند تشارترد، اشترت حصة في فاين عام 2015 بقيمة 175 مليون دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لفاين، جيمس لافيرتي، قال في تقارير إعلامية عام 2020، إن الشركة تعتزم تنفيذ طرح عام أولي في بورصة لندن.

وتسعى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة عادة إلى التخارج من استثماراتها بعد فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام من شرائها.