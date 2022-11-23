هشام عز العرب يستقيل من مجلس إدارة "جي بي أوتو"

وافق مجلس إدارة شركة "جي بي أوتو" على استقالة هشام عز العرب من منصبه كعضو مجلس الإدارة المستقل.

وأفادت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن المجلس اعتمد أمس قرار الاستقالة بعد ترشح "عز العرب" لشغل منصب في أحد البنوك المقرضة للشركة، التزاما بأحكام قانون البنوك.

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الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي مصر أعلن عن انضمام هشام عز العرب إلى مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة، بناء على طلب المجلس وموافقة البنك المركزي المصري في خطابه الوارد أمس.

وكشف عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر هشام عز العرب في تصريحات خاصة لـ "العربية"، عن تقدمه باستقالته من منصبه كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري لمنع تضارب المصالح بعد عودته للبنك التجاري الدولي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وأكد عز العرب، أنه عاد للبنك التجاري الدولي للمساعدة في تنفيذ خطط البنك للفترة المقبلة.

وحول ما تردد حول عودته كرئيس تنفيذي العام المقبل، أكد أن لديه مهام حالية كعضو مجلس إدارة في البنك ولا يمكن الحديث عن المستقبل.