"كريدي سويس" تحذر من خسائر قد تصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الرابع

حذرت مجموعة "كريدي سويس" من أنها ستسجل خسارة تصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي في وحدتي إدارة الثروات والاستثمار.

ويخضع البنك حاليا لعملية هيكلة شاملة تشمل الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع اليوم لزيادة رأسمال المجموعة بأكثر من 4 مليارات دولار.

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وسيبدأ البنك بعملية تخفيض للتكاليف تشمل الاستغناء عن 2700 وظيفة بدأت في الربع الحالي، قد تصل إلى 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2025.

وسجل "كريدي سويس" خسارة صافية في الربع الثالث بلغت 4.034 مليار فرنك سويسري (4.09 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات المحللين بخسارة 567.93 مليون فرنك سويسري. وكان الرقم أيضاً أقل بكثير من الأرباح البالغة 434 مليون فرنك سويسري التي تم تسجيلها في الربع نفسه من العام الماضي.

وتحت ضغط من المستثمرين، كشف البنك عن إصلاح شامل لأعماله في محاولة لمعالجة ضعف الأداء في بنكه الاستثماري وبعد مجموعة من تكاليف التقاضي التي أضرّت بالأرباح.