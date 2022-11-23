"كريدي سويس" تحذر من خسائر قد تصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الرابع
في وحدتي إدارة الثروات والاستثمار
حذرت مجموعة "كريدي سويس" من أنها ستسجل خسارة تصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي في وحدتي إدارة الثروات والاستثمار.
ويخضع البنك حاليا لعملية هيكلة شاملة تشمل الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع اليوم لزيادة رأسمال المجموعة بأكثر من 4 مليارات دولار.
وسيبدأ البنك بعملية تخفيض للتكاليف تشمل الاستغناء عن 2700 وظيفة بدأت في الربع الحالي، قد تصل إلى 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2025.
وسجل "كريدي سويس" خسارة صافية في الربع الثالث بلغت 4.034 مليار فرنك سويسري (4.09 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات المحللين بخسارة 567.93 مليون فرنك سويسري. وكان الرقم أيضاً أقل بكثير من الأرباح البالغة 434 مليون فرنك سويسري التي تم تسجيلها في الربع نفسه من العام الماضي.
وتحت ضغط من المستثمرين، كشف البنك عن إصلاح شامل لأعماله في محاولة لمعالجة ضعف الأداء في بنكه الاستثماري وبعد مجموعة من تكاليف التقاضي التي أضرّت بالأرباح.
-
إغلاقات المصانع في الصين تكلف آبل مليار دولار من العوائد أسبوعياتكلف إغلاقات المصانع في الصين آبل مليار دولار من العوائد أسبوعياً، ما يهدد بتراجع المبيعات في موسم الأعياد أكثر المواسم ازدحامًا في العام.تأتي هذه ... نبض السوق
-
بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكا مستدامة بقيمة 750 مليون دولارلأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح يلامس 5.5% سنوياً شركات
-
الذهب يتحرك في نطاق محدود مع ترقب بيان المركزي الأميركيالبيان قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة أسواق المال