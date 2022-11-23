اقتصاد السعودية
"نستله" تعتزم استثمار 7 مليارات ريال في السعودية خلال 10 سنوات
باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال
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وقعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة نستله، تتضمن استثمار الشركة 7 مليارات ريال في المملكة على مدى 10 سنوات باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.
وقالت الوزارة، في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، إن شركة نستله ستستثمر في قطاع صناعات الأغذية بالسعودية، لإنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، ومركز للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لنستله في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.
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وأضافت الوزارة أن الخطة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار ونستله تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل تتماشى مع رؤية السعودية 2030.
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