35 يوما فترات الانتظار للحصول على هاتف جديد من آيفون

أبل
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محللون قاموا بتقليص تقديرات أرباح الشركة لهذا الربع
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تكلف إغلاقات المصانع في الصين تكلف آبل مليار دولار من العوائد أسبوعيا ما يهدد بتراجع المبيعات في موسم الأعياد أكثر المواسم ازدحامًا في العام.
تأتي هذه التأخيرات بالدرجة الأولى من إغلاقات أحد أكبر المصانع في الصين على إثر تصاعد إصابات كورونا، الذي نشبت فيه أمس مظاهرات واصطدام بين العمال وموظفي الأمن الذين منعوا العمال من الدخول إلى المصنع.
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ويضغط ارتفاع مستويات التضخم على المبيعات المتوقعة للشركة ما أدى إلى قيام المحللين بتقليص تقديرات أرباح الشركة لهذا الربع، وقد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة الضغط على سعر سهم أبل.
وبحسب شركة Jefferies للاستشارات، فإن كل أسبوع من إغلاقات المصانع في الصين يكلف الشركة مليار من العوائد وتراجع سعر السهم بسنت واحد.
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