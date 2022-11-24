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مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
شركة "مرافق"
سوق السعودية

أرباح "مرافق" ترتفع 21.2% إلى 309.7 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة لجميع قطاعات الشركة الرئيسية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" بنسبة 21.2% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 309.66 مليون ريال، مقابل 255.44 مليون ريال صافي الربح في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مرافق" بنسبة 18.27% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 261.82 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت "مرافق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة لجميع قطاعات الشركة الرئيسية، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل، إضافة إلى ارتفاع في مخصص الزكاة.

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وارتفع صافي أرباح "مرافق" بنسبة 21.84% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى 714.43 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 586.34 مليون ريال صافي ربح في الفترة المماثلة من 2021.

تشهد سوق المال السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، برمز تداول (2083) وبالرمز الدولي (SA15L0N10HH3)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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