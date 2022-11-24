أمازون تخطط لاستثمار مليار دولار سنوياً في إنتاج الأفلام

تخطط شركة أمازون لاستثمار أكثر من مليار دولار في إنتاج 12 إلى 15 فيلماً سنوياً لصالات السينما.

وعلى الرغم من أن أمازون تسعى لخفض التكاليف، فإن الشركة تكثف استثماراتها في الأفلام الأصلية بعد الاستحواذ على استوديو MGM مقابل 8.5 مليار دولار.

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وكانت أمازون قد أطلقت جزءاً ثانيا من فيلم Knives Out في دور العرض يوم الأربعاء، وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق عوائد بـ 313 مليون دولار في دور السينما عام 2019.

وتعد أمازون أكثر انفتاحاً على دور السينما من Netflix، لكنها لم تستثمر الكثير من الأموال في إنتاج الأفلام الأصلية الخاصة بها حتى الآن، بينما تنتج Netflix نحو 100 فيلم سنوياً.

وانخفضت مبيعات التذاكر الأميركية بأكثر من 33٪ مقارنة بالعام 2019، وكذلك أسهم الشركات المشغلة لدور السينما.

لكن هذه الأنباء عززت أعمال بعض مشغلي دور السينما، حيث ارتفعت أسهم AMC و Cinemark.