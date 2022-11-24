اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خدمة الفيديو من أمازون (رويترز)
خدمة الفيديو من أمازون (رويترز)
أمازون

أمازون تخطط لاستثمار مليار دولار سنوياً في إنتاج الأفلام

أسهم مشغلي السينما ترتفع على إثر النبأ

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تخطط شركة أمازون لاستثمار أكثر من مليار دولار في إنتاج 12 إلى 15 فيلماً سنوياً لصالات السينما.

وعلى الرغم من أن أمازون تسعى لخفض التكاليف، فإن الشركة تكثف استثماراتها في الأفلام الأصلية بعد الاستحواذ على استوديو MGM مقابل 8.5 مليار دولار.

وكانت أمازون قد أطلقت جزءاً ثانيا من فيلم Knives Out في دور العرض يوم الأربعاء، وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق عوائد بـ 313 مليون دولار في دور السينما عام 2019.

أغنى رجل في الهند يسعى لجمع 5 مليارات دولار من صناديق سيادية قصص اقتصادية ثروات أغنى رجل في الهند يسعى لجمع 5 مليارات دولار من صناديق سيادية

وتعد أمازون أكثر انفتاحاً على دور السينما من Netflix، لكنها لم تستثمر الكثير من الأموال في إنتاج الأفلام الأصلية الخاصة بها حتى الآن، بينما تنتج Netflix نحو 100 فيلم سنوياً.

وانخفضت مبيعات التذاكر الأميركية بأكثر من 33٪ مقارنة بالعام 2019، وكذلك أسهم الشركات المشغلة لدور السينما.

لكن هذه الأنباء عززت أعمال بعض مشغلي دور السينما، حيث ارتفعت أسهم AMC و Cinemark.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تشعل أزمة أوكرانيا شرارة حرب أهلية جديدة في الشيشان؟ هل تشعل أزمة أوكرانيا شرارة حرب أهلية جديدة في الشيشان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط