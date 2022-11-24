بنوك الكويت
بنكا الخليج والأهلي الكويتيان يدرسان الاندماج
وافق المركزي على تعيين بنوك استثمارية كمستشارين لدراسة جدوى الاندماج
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أعطى البنك المركزي الكويتي، موافقته لكل من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج لتعيين جهات استشارية لدراسة جدوى الاندماج.
وذكر البنك الأهلي أنه استلم موافقة المركزي لتعيين جي بي مورغان وBAIN AND COMPANY وKPMG كمستشارين لدراسة جدوى الاندماج.
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كما ذكر بنك الخليج أنه استلم موافقة البنك المركزي لتعيين ماكنزي للاستشارات الإدارية للقيام بدراسة جدوى الاندماج.
وقال البنك الأهلي الكويتي، إنه سيتقدم مرة أخرى إلى بنك الكويت المركزي لطلب عدم الممانعة على السير في إجراءات الاستحواذ والموافقة على القيام بالفحص النافي للجهالة وفتح الدفاتر.
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