تابعة لـ"أكوا باور" ترفع عرض الشراء الجزئي لسنداتها إلى 428 مليون دولار

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الأربعاء، أن شركة أكوا باور مانجمنت آند انفستمنت ون المحدودة قامت بزيادة الحد الأقصى لقيمة عرض الشراء الجزئي لسند ACWA39 من 400 مليون دولار إجمالي القيمة قبل الإطفاء إلى 428 مليون دولار إجمالي القيمة قبل الإطفاء.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، إن عرض الشراء وقبول السندات يخضع للشروط والأحكام الأخرى الواردة في مذكرة عرض الشراء المؤرخة 7 نوفمبر 2022، والتي أعدتها شركة أكوا باور مانجمنت آند انفستمنت ون المحدودة، وتخضع لقيود العرض كما هو موضح في مذكرة عرض الشراء.

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وأضافت أنه سيتم تحديد نسبة الاكتمال بعد انتهاء عملية إعادة الشراء في تاريخ التسوية النهائية المتوقع في 9 ديسمبر 2022.

كانت شركة أكوا باور، قد أعلنت أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل شركة أكوا باور مانجمنت آند انفستمنت ون المحدودة قد أعلنت في بورصة يورونكست الأيرلندية عن عرض شراء نقدي لسندات تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، إجمالي القيمة قبل الإطفاء من أصل 814 مليون دولار، إجمالي القيمة الأساسية قبل الاطفاء ما يعادل 812.37 مليون دولار بعد الإطفاء، للسندات المضمونة الرئيسية المستحقة في عام 2039م والمصدرة في عام 2017 "عرض الشراء".