بعد إعلان طرح حصة للاكتتاب.. كل ما تريد معرفته عن "أرامكو لزيوت الأساس لوبريف"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، على طلب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف تسجيل أسهمها وطرح 50.045 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 29.656% من إجمالي أسهمها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وبحسب ما طالعت "العربية نت" على الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف، فإنها تأسست في عام 1976م في جدة كمشروع مشترك بين بترومين بحصة 70% وشركة موبيل بحصة 30%، وبدأ مرفق "لوبريف" في جدة بطاقة إنتاجية أولية بلغت 180 ألف طن متري من زيوت الأساس ذات الفئة الأولى.

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شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" تنال الموافقة لطرح 29.6% للاكتتاب العام

وفي 1996 تم نقل حصة "بترومين" البالغة 70% إلى شركة أرامكو السعودية، وفي عام 2007 باعت شركة موبيل حصتها البالغة 30% إلى شركة جدوى للاستثمار الصنالعي.

وساهمت توسعة مجمع ينبع في تمكين "أرامكو لزيوت الأساس لوبريف" من إنتاج زيوت الأساس ذات الفئة الثانية للمرة الأولى في السعودية عام 2017.

وفي عام 2021 وصلت الطاقة الإنتاجية الإجمالية في كلا المجمعين 1.3 مليون طن متري من زيوت الأساس ذات الفئة الأولى والثانية، بحسب ما طالعت "العربية نت" على الموقع الإلكتروني للشركة.

اكتتاب شركة أرامكو لزيوت الأساس لوبريف

وتعد "لوبريف" أحد المزودين الرائدين عالمياً لزيوت الأساس عالية الجودة، والمنتِج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة.

وتركز شركة "لوبريف" على إنتاج زيوت أساس من مرافقها الواقعة في الساحل الغربي للمملكة.

وتتمتع بموقع استراتيجي على طريق الحرير البحري في كل من ينبع وجدّة.

وبحسب ما طالعت "العربية نت" على الموقع الإلكتروني للشركة، تستخدم زيوت الأساس في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل المركبات الخفيفة التي تشمل السيارات، والمركبات الثقيلة مثل الحافلات الكبيرة والجرارات، إضافة إلى زيت التروس وسوائل ناقل الحركة.

وتعتبر زيوت الأساس أيضاً مكوناً أساسياً في جميع أنواع الآليات، كما تعتبر عنصراً هاماً في العديد من الصناعات التي تكون فيها السوائل الهيدروليكية والتوربينية وسوائل ناقل الحركة مطلوبة لآلات الإنتاج والتصنيع في قطاعات مثل صناعة الحديد، وإنتاج الأغذية، والصناعات النسيجية والملابس.

توفر "أرامكو لزيوت الأساس لوبريف" ثلاث فئات من زيوت الأساس وهي "أرامكو دورا" (زيوت الأساس من الفئة الأولى)، و"أرامكو بريما" (زيوت الأساس من الفئة الثانية)، و"أرامكو ألترا" (زيوت الأساس من الفئة الثالثة)، كما تقوم الشركة بإنتاج عدة منتجات ثانوية.

تُشتق زيوت الأساس لدى الشركة من الزيت الخام العربي الخفيف الذي يُعرف بأنه خام بارافيني جيد لإنتاج زيوت الأساس، حيث يتم الحصول عليه من شركة أرامكو السعودية.

وبصفتها أحد أكبر منتجي زيوت الأساس عالمياً، تقوم "أرامكو لزيوت الأساس لوبريف" بتصدير هذه الزيوت حول العالم، بحسب ما طالعت "العربية نت" على الموقع الإلكتروني للشركة.

وتتميز "أرامكو لزيوت الأساس لوبريف" كذلك بقدرتها على تصدير زيوت الأساس إلى الشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا بشكل مباشر، إضافة إلى التصدير لمناطق أخرى، واستيراد الفئة الثالثة من زيوت الأساس إلى السعودية بفضل عضوية الشركة في تحالف أرامكو لزيوت الأساس.