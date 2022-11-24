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سوق السعودية

"المواساة" تعلن عدم استكمال صفقة الاستحواذ على مستشفى المراسم الدولي في مصر

لتعثر استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة لعدم التزام الطرف البائع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة"، عن عدم إتمام واستكمال صفقة شراء كامل حصص مُلاك شركة مستشفى المراسم الدولي بجمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إنه نظراً لتعثر استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة لشراء كامل حصص مُلاك شركة مستشفى المراسم الدولي بجمهورية مصر العربية لعدم التزام الطرف البائع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم ولرغبته بعدم إتمام واستكمال الصفقة، فقد تقرر تعليق العمل بمذكرة التفاهم، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022م.

وأضافت أن شركة المواساة للخدمات الطبية تختفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه الطرف البائع وذلك من خلال القنوات الرسمية.

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وأوضحت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي أثار مالية او مستجدات جوهرية بخصوص هذه المذكرة، إن وجدت.

كانت شركة المواساة للخدمات الطبية- "المواساة"، قالت إنها أبرمت مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء 100% من كامل حصص مُلاك شركة مستشفى المراسم الدولي شركة مصرية مساهمة محدودة.

وأضافت "المواساة"، أن الشركة ستكون مملوكة بنسبة 100% لها بعد الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك بمقابل نقدي وبعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

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