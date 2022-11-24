"وامض" التابعة لـ"تداول" السعودية تستحوذ على 51% من "دايركت إف إن"
قيمة الصفقة 134 مليون ريال وتخضع للتعديلات
أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الخميس، عن توقيع الشركة التابعة لها، تداول للحلول المتقدمة "وامض" اتفاقية بيع وشراء مع شركة "المبادرات الثانية للاستثمار" (شركة شخص واحد) المالكة لنسبة 99% من رأس مال شركة مباشر المالية "دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة" (دايركت إف إن).
وأوضحت في بيان، أن "وامض" ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بالاستحواذ على نسبة 51% من رأس المال المصدر لشركة مباشر المالية "دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة" (دايركت إف إن) بقيمة 133.95 مليون ريال.
بُشار إلى أنه تم تأسيس شركة المبادرات الثانية للاستثمار لأغراض الصفقة مؤخراً من قبل أحد الشركاء المسيطرين على "الوطنية للتقنية" وذلك لتملك أسهم في الشركة المستهدفة.
وبحسب تداول، تبلغ قيمة الصفقة 133.95 مليون ريال، وتخضع للتعديلات وفقاً لحالات محددة في الاتفاقية، مشيرة إلى أن التغيير في قيمة الصفقة عن القيمة المفصح عنها سابقاً كانت نتيجة دراسات العناية المهنية اللازمة.
وأضافت أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط - على سبيل المثال لا الحصر - الحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومنها موافقة الهيئة العامة للمنافسة واكتمال إعادة هيكلة مجموعة الشركة المستهدفة، كما تتضمن الاتفاقية إقرارات وضمانات وتعهدات اعتيادية مقدمة من البائع.
وأشارت إلى أن "وامض" تقوم بدراسة خيارات التمويل المختلفة المتاحة والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعدما يتم الاتفاق عليها.
وكشفت "تداول" أن الصفقة تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية نمو وامض، وسيكون للاستحواذ دور في خلق فرص لبناء قدرات جديدة ورفع مستوى الابتكار في الأسواق المالية في المنطقة وتنويع الإيرادات.
وأضافت أن الأثر المالي على المجموعة سيتحدد بناء على أداء الشركة المستهدفة بعد الاستحواذ عليها، ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للمجموعة مع مرور الوقت.
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