رويترز: "أفيردا" الإماراتية لإدارة النفايات تدرس بيع حصة

ذكرت مصادر مطلعة، أن شركة أفيردا التي تتخذ من دبي مقرا، أحد أكبر شركات إدارة النفايات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتزم بيع حصة في أعمالها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إن الشركة تعمل مع بنك موليس لترتيب عملية البيع التي من المتوقع أن تكون حصة أغلبية.

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ولم ترد "أفيردا" حتى الآن على طلب للتعقيب عندما تواصلت معها "رويترز"، أمس الخميس، فيما امتنع "موليس" عن التعليق.

وتأسست "أفيردا" في لبنان، وتقدم خدمات لعملاء القطاعين العام والخاص، وتغطي نحو 12 مليون من السكان في ثمانية بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتملك شركة "جروث جيت كابيتال" الاستثمارية، حصة أقلية في "أفيردا"، بعد أن استحوذت في عام 2008 على حصة 33.3% من الشركة التي ينصب نشاطها الأساسي على تنظيف وجمع وإعادة تدوير النفايات.

وأجرت الشركة محادثات بخصوص اكتتاب عام عبر اندماج مع شركة بتر وورلد أكويزيشن كورب هذا العام، لكنها تخلت عن الفكرة في وقت لاحق.

ثم درست طرحا عاما أوليا في الإمارات أو السعودية.

كما بحثت الشركة عملية طرح عام أولي في عام 2019، إذ ذكرت المصادر حينئذ أن قيمة الشركة قد تصل إلى ما بين 600 و700 مليون دولار.

وإدارة النفايات من المجالات الرئيسية التي تركز عليها حكومة الإمارات، التي قالت إنها تسعى إلى خفض التأثيرات السلبية للمدن على البيئة عبر التركيز على جودة الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها.