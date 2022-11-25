"سابك" تفتتح مبناها في مدينة الجبيل على مساحة 66 ألف متر مربع

افتتحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأربعاء، مبناها في مدينة الجبيل.

وبحسب بيان لشركة "سابك"، فإن مساحة البناء الإجمالية للمبنى 254 ألف متر مربع، على أرض مساحتها 66 ألف متر مربع، بمساحة استيعابية تتسع لأكثر من 3600 موظف.

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وذكرت الشركة، أن نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي من مشتريات المبنى بلغت 77%، شملت الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشطيب، بالإضافة إلى بناء المبنى بالكامل من حديد "سابك".

وأوضحت "سابك"، أنها خفضت كامل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المبنى بمقدار 11.642 طن، مما جعله أول مبنى يحقق الحياد الكربوني في مدينة الجبيل، ويتماشى ذلك مع استراتيجية "سابك" وصولاً إلى هدف تحقيق الحياد الكربوني في جميع أعمالها بحلول العام 2050.

يذكر أن الجبيل تضم العدد الأكبر من مصانع "سابك" وشركاتها التابعة.