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بنك كريدي سويس (رويترز)
بنك كريدي سويس. (رويترز)
بنوك

"كريدي سويس" يعرض 889 مليون سهم جديد على المستثمرين

لزيادة رأسماله 4 مليارات فرنك

زويرخ - رويترز
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أعلن بنك كريدي سويس، يوم الخميس، أنه عرض 889 مليون سهم جديد على المستثمرين الحاليين بسعر 2.52 فرنك سويسري للسهم، مؤكدا تفاصيل زيادة رأسماله بواقع أربعة مليارات فرنك.

وتهدف زيادة رأس المال، التي وافق عليها المستثمرون، الأربعاء، إلى تمويل خطة التحول للبنك المتعثر للتعافي من سلسلة من الفضائح والخسائر.

وقال كريدي سويس إنه من المتوقع أن يجمع إصدار الأسهم 2.24 مليار فرنك سويسري.

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وسيتم تخصيص حق اكتتاب وقائي واحد عن كل سهم يمتلكه المساهمون في 25 نوفمبر 2022.

كما أكد البنك أنه أصدر 462 مليون سهم جديد لمستثمرين مؤهلين من بينهم البنك الأهلي السعودي الذي اشترى 307 ملايين سهم جديد ليحصل على حصة 9.9% في "كريدي سويس".

ويتوقع البنك جني أربعة مليارات فرنك من طرح الأسهم وإصدار الحقوق لدعم إعادة الهيكلة والابتعاد عن الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وأضاف أن رأس المال الإسمي لمجموعة "كريدي سويس"، ارتفع 17% نتيجة زيادة رأس المال.

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