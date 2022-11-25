آيفون
20 ألف عامل يفرون من أكبر مصنع لهواتف آيفون في العالم
تأثير متوقع على أهداف شركة أبل لإنتاج أجهزة آيفون 14 قبيل احتفالات رأس السنة
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من عشرين ألف موظف يعملون في أكبر مصنع في العالم لأجهزة آيفون، قد تركوا وظائفهم.
وكانت شركة FOXCONN المصنعة لهواتف آيفون قد عرضت أمس تعويضاً بمبلغ 1400 دولار لكل موظف يختار ترك وظيفته، بعد احتجاجات كبيرة شهدها المصنع الأكبر في العالم والواقع في الصين. وذلك بسبب قرارات إدارية بتأخير مكافآت الموظفين والإغلاقات الناتجة عن تدابير جائحة كورونا.
مادة اعلانية
ومن المتوقع أن يؤثر قرار العمال على إنتاجية المصنع وأهداف شركة أبل لإنتاج أجهزتها من طراز iPHONE 14، قبيل احتفالات رأس السنة الميلادية ورأس السنة القمرية الآسيوية في يناير المقبل.
اقرأ أيضاً
-
هكذا أثر تراجع الدولار على العملات الرئيسية الأخرىيقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجهاً نحو خسارة أسبوعية اليوم الجمعة، بعدما أثار احتمال تباطؤ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ... نبض السوق
-
البنك الدولي: الانكماش في لبنان تجاوز 37% منذ 2018.. أسوأ ما شهده العالمقضى على 15 عاما من النمو الاقتصادي اقتصاد
-
ماسك يعلن أخيراً موعد وتفاصيل خطة "التوثيق".. "الأزرق" لن يليق بالجميع!أوضح أن العلامات ستتخذ ألواناً مختلفة حسب الجهة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية