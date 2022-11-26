توزيعات أرباح بورصة مصر تتجاوز 30 مليار جنيه في 2022

كشف بيانات حديثة، أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها نحو 30.197 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال شهر يناير الماضي نحو 2.568 مليار جنيه، مقابل نحو 254 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي.

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وخلال شهر مارس الماضي، قامت الشركات بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها 1.106 مليار جنيه، فيما بلغت التوزيعات خلال شهر أبريل نحو 13.421 مليار جنيه.

وبلغت توزيعات الأرباح خلال شهر مايو الماضي نحو 3.384 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.33 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي.

وفي شهر يوليو الماضي، هوت توزيعات الأرباح إلى نحو 79 مليون جنيه، لكنها عادت إلى الارتفاع خلال شهر أغسطس لتسجل نحو 523 مليون جنيه. كما بلغت التوزيعات خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 322 مليون جنيه.

وفي شهر أكتوبر الماضي، بلغت توزيعات الأرباح في بورصة مصري نحو 5 مليارات جنيه. ومنذ بداية شهر نوفمبر وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها نحو 6.205 مليار جنيه.

ووزعت شركات البورصة المصرية أرباحًا نقدية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30.197 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال عام 2021، بارتفاع 27%.

وبلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2020 نحو 26.3 مليار جنيه، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.