دبي
موانئ دبي العالمية تدير منطقة اقتصادية حرة في أوزبكستان
وشركة إماراتية أخرى ستدير محطة البضائع بمطار نافوي الدولي
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قال مكتب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في وقت متأخر أمس الجمعة إن شركة موانئ دبي العالمية ستدير المنطقة الاقتصادية الحرة التي تركز على اللوجستيات بإقليم نافوي جنوب شرق أوزبكستان.
وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن شركة إماراتية أخرى ستدير محطة البضائع بمطار نافوي الدولي.
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وتدير موانئ دبي العالمية بالفعل منطقة حرة في قازاخستان المجاورة تم إنشاؤها بمركز للسكك الحديدية على حدود الأخيرة مع
الصين.
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