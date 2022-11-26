هواتف "آيفون 14" تُركز على أمن المستخدمين.. وهذه أهم المزايا

حولت شركة "أبل" العملاقة تركيزها على الأمن المعلوماتي لمستخدمي هواتف "آيفون" والتي لا تزال الأوسع انتشاراً في العالم، وذلك عبر تحديثات جديدة لهاتفها "آيفون 14" ونظام التشغيل الذي يقوم بتسيير هواتف "آيفون" الذكية التي تنتجها الشركة الأميركية.

وتتضمن التحديثات والمزايا الجديدة في جملة من الإضافات التي تهدف للحفاظ على الخصوصية وأمن المعلومات وحتى الأمن الشخصي للمستخدم، ومن بين الخصائص الجديدة التي حظيت باهتمام كبير "الاتصال بالأقمار الصناعية في حالات الطوارئ"، إضافة إلى تحديثات أخرى تتعلق بأمن المعلومات للمستخدمين والتحصين من السرقة والاختراق.

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وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت" فعلى الرغم من أن التركيز على الأمان ليس شيئاً جديداً بالنسبة لشركة أبل، حيث تضيف بانتظام ميزات أمان جديدة ضمن تحديثاتها مثل التعرف على الوجه، ومنع تتبع التطبيقات، والتصفح الخاص، إلا أنها أضافت مؤخراً مزيداً من أدوات الحماية للمستخدمين.

وقال التقرير إن هاتف "آيفون 14" يقدم مجموعة من التقنيات الجديدة لحماية خصوصية المستخدم بشكل أكبر، بما في ذلك وضع (Lockdown Mode) الجديد كلياً، وذلك إضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى.

وتأتي جميع طرازات (iPhone 14) مثبتة مسبقاً بنظام (iOS 16) والذي يتميز بشكل جديد من الحماية يسمى (Lockdown Mode) وتتيح هذه الأداة مستوى أقصى من الحماية التي تمنع البرامج الضارة من الوصول إلى هاتفك، وتحظر معظم أنواع مرفقات الرسائل، كما تحظر مكالمات "فيس تايم" والعديد من الأنشطة الأخرى، فيما ستستمر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية العادية وميزات الطوارئ في العمل بشكل طبيعي خلال تشغيل هذا الوضع.

وقالت كاثلين موريارتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في مركز أمان الإنترنت: "إنها مخصصة فقط لقسم صغير من المستخدمين الذين قد يتم استهدافهم من قبل جهة فاعلة تهدد الدولة القومية". وأضافت: "ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا المستخدم مديراً تنفيذياً لشركة أو مسؤولاً في الحكومة، وقد تكون هذه القدرة على قفل الجهاز ومنع التنفيذ أو الوصول إلى البيانات على هاتفك أمراً بالغ الأهمية".

وتقول "سي إن بي سي" إن هذه الميزة قد تكون مغرية لقاعدة أوسع من الأفراد المهتمين بالأمن.

وقال جوستين كابوس، الأستاذ المشارك في علوم وهندسة الكمبيوتر في كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك وعضو مركز الأمن السيبراني بجامعة نيويورك، إن الأبحاث توصلت إلى أن أكثر من 90% من الأخطاء الأمنية غير المعروفة تعيش في كود نادراً ما يتم تنفيذه. حيث يعمل وضع التأمين على إزالة هذا الخطر، إلا أنه يجعل تجربة الهاتف غير ملائمة قليلاً لمعظم المستخدمين".

وبعد اختبار وضع القفل، قال كابوس إن التغييرات المرئية الوحيدة التي لاحظها كانت ظهور الخطوط بشكل مختلف وعدم عرض أيقونات التطبيقات بشكل صحيح. ونظراً لتجربة المستخدم المتشابهة جداً ومزايا الأمان الإضافية، فإنه يخطط لاستخدام وضع القفل كوضع افتراضي له.

ومن بين المزايا الجديدة في هواتف "آيفون 14" التحول إلى تقنية (eSIM)، حيث كان ستيف جوبز يرغب منذ سنوات بأن تستغني هواتف آيفون عن الدرج الخاص ببطاقة "السيم كارد"، وهو ما تحقق أخيراً في أحدث طراز من هذه الهواتف.

وقدمت "أبل" بطاقات (eSIM) لأول مرة في عام 2018، لكن سلسلة الهواتف الجديدة هي الأولى من نوعها التي تلغي درج بطاقة (SIM) تماماً وتستخدم (eSIM) فقط في سوق الولايات المتحدة، حيث إن جميع طرازات "آيفون 14" التي تم بيعها في الولايات المتحدة تسخدم (eSIM) فقط، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة وتحويل خططهم رقمياً.

وقالت "سي إن بي سي" إن "هذه التقنية تمنع أي شخص من تبديل بطاقة الهاتف الخاصة بك فعلياً إذا تركت هاتفك دون رقابة، وقد تم استخدام هذا لسرقة حسابات الأفراد البارزين مثل جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وأيضاً لسرقة الملايين من العملات المشفرة".