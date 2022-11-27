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شركة المشروعات السياحية شمس
شركة المشروعات السياحية "شمس"
سوق السعودية

بدء فترة الاكتتاب وتداول حقوق أولوية "شمس".. اليوم

تكون نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يوم 4 ديسمبر

دبي - العربية.نت
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تبدأ اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة المشروعات السياحية "شمس".

وتكون نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يوم 4 ديسمبر 2022، وتاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 7 ديسمبر 2022.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 20 نوفمبر 2022.

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يذكر أن مساهمي شركة المشروعات السياحية "شمس" وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 1000% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت "شمس"، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح نحو 578.24 مليون ريال، مقابل نحو 52.57 مليون ريال قبل الزيادة، مضيفة أن المبلغ الإجمالي للزيادة يبلغ نحو 525.67 مليون ريال، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 57.82 مليون سهم، مقابل 5.26 مليون سهم قبل الزيادة.

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