شركة تابعة لـ"أجيليتي" الكويتية توقع عقدا بالكونغو بـ 63 مليون دولار

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد إن شركة الخليج للتموين والتجارة العامة والمقاولات (جي.سي.سي) التابعة لها وقعت عقدا مع منظمة إنسانية "كبيرة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 63 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن العقد يتعلق بتوفير الغذاء والماء والخدمات والمعدات الأخرى لهذه المنظمة، وإن مدته عام واحد مع إمكانية تجديده حتى أكتوبر/تشرين الأول 2027.