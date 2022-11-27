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مجموعة سيرا القابضة مناسبة
مجموعة سيرا القابضة
سوق السعودية

"سيرا": الطرح العام لشركة "لومي للتأجير" يخضع لموافقة المساهمين

لأنه يشكل فكا للاندماج

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجموعة سيرا القابضة "سيرا"، اليوم الأحد، عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة لومي للتأجير، واستنتاجها بأن الطرح العام الأولي المقترح سيشكل فكا للاندماج "فك الاندماج"، وبالتالي فهو يخضع لموافقة مساهمي "سيرا".

وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستقوم بنشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على فك الاندماج، بالإضافة إلى تعميم للمساهمين والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول عملية فك الاندماج.

وكان مجلس إدارة "سيرا" قد شكل لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن فك الاندماج طبقاً لأحكام المادة 117 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء المستقلين وهم محمد صالح الخليل، وعبدالعزيز البسام، ويزيد خالد المهيزع.

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وصدرت موافقة مجلس إدارة "سيرا" على فك الاندماج بتاريخ 21 نوفمبر 2022.

وشركة "لومي للتأجير" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض بالسعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تأجير السيارات.

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