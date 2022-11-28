"سيرا" تحدد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة فك اندماج "لومي للتأجير" تمهيداً للطرح

أعلن مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة، عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العمومية ستناقش التصويت على فك اندماج شركة "لومي للتأجير" عن مجموعة سيرا القابضة، وطرح 16.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأسمال شركة لومي للتأجير للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.

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وأضافت أن الحق في الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وأشارت إلى أنه لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وشركة "لومي للتأجير" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة "سيرا" ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض بالسعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تأجير السيارات.

يُشار إلى أن "سيرا" أعلنت، عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة لومي للتأجير، واستنتاجها بأن الطرح العام الأولي المقترح سيشكل فكا للاندماج "فك الاندماج"، وبالتالي فهو يخضع لموافقة مساهمي "سيرا".

وكان مجلس إدارة "سيرا" قد شكل لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن فك الاندماج طبقاً لأحكام المادة 117 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء المستقلين وهم محمد صالح الخليل، وعبدالعزيز البسام، ويزيد خالد المهيزع.