اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة الشرقية للتنمية
شعار شركة الشرقية للتنمية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "الشرقية للتنمية" بـ225 مليون ريال

عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على زيادة رأسمال شركة "الشرقية للتنمية" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225 مليون ريال.

وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

100 شركة في بريطانيا تتبنى نظام العمل 4 أيام أسبوعياً شركات اقتصاد بريطانيا 100 شركة في بريطانيا تتبنى نظام العمل 4 أيام أسبوعياً

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ترث ابنة زعيم كوريا الشمالية السلطة مستقبلًا؟ هل ترث ابنة زعيم كوريا الشمالية السلطة مستقبلًا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط