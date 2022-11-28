"أمريكانا" تعلن نسب تخصيص الأسهم وموعد الإدراج في السعودية وأبوظبي

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي "أمريكانا للمطاعم"، عن تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي، وهو أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

كانت الشركة قد أعلنت في 24 نوفمبر 2022، عن تحديد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 2.62درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية.

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ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105مليار دولار تقريباً (ما يعادل 386 مليار درهم إماراتي/ 394مليار ريال سعودي) إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المؤسسات المؤهلة" والأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات والسعودية "شريحة الأفراد في الإمارات" و"شريحة الأفراد في السعودية"، على التوالي، نقلاً عن بيان.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في كلٍ من الإمارات والسعودية بنحو 48.2 مرة و 2.8 مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة. مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة . وشارك في الاكتتاب بالطرح العام الأولي 283,245 من المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية.

وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة، تم تخصيص 80% من أسهم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة (2,021,671,944) سهم عادي، و10% لشريحة الأفراد في دولة الإمارات (252.708,993) سهم عادي (و10% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية (252,708,993) سهم عادي.

كما خصصت شركة أمريكانا للمطاعم ما لا يقل عن 1.000 سهم لكل مكتتب في شريحة الأفراد في الإمارات و ما لا يقل عن 892 سهم من أسهم الطرح لكل مكتتب في شريحة الأفراد في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في دولة الإمارات وبنسبة تخصيص بلغت 0.01% لشريحة الأفراد في السعودية. وقد تم تخصيص الأسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.

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وبحسب الجدول الزمني المُحدث، سيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) إلى المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 30 نوفمبر 2022 وإلى المستثمرين الأفراد في السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر 2022. سيتم الانتهاء من عملية الطرح العام الأولي من خلال عملية الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر 2022، وذلك مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم، محمد علي راشد العبار، إن تسعير الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري يعتبر مؤشراً واضحاً على الفرصة التي نقدمها للمستثمرين، وذلك مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب الإجمالية بنحو 58 مرة".



وأضاف أن الخطوة الأخيرة لإتمام عملية الإدراج المزدوج المتزامن التي تعتبر الأولى على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، ستساهم في تعزيز عمق وتطور الأسواق المالية في الإمارات والسعودية.

يذكر أن شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة كانت قد أعلنت عن طرح نحو 2.53 مليار سهم من أسهمها العادية للبيع بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم إماراتي (ما يعادل 0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهم البائع. وستمثل الأسهم المملوكة من قبل الجمهور ما نسبته 33,97% من أسهم الشركة وذلك بتاريخ الإدراج.