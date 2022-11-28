100 شركة في بريطانيا تتبنى نظام العمل 4 أيام أسبوعياً

بدأت 100 شركة في بريطانيا بالتحول فعلياً إلى نظام العمل أربعة أيام أسبوعياً دون خفض أي من أجور العمال لديها، في مبادرة هي الأولى من نوعها ويتوقع أن تحظى بانتشار واسع خلال الفترة المقبلة.

وتأمل حملة "4 أيام في الأسبوع" أن تساعد 100 شركة توظف 2600 عامل في المجمل، في إحداث تغيير تحويلي للبلاد.

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ويقول مؤيدو أسبوع العمل المكون من أربعة أيام إن نمط أسبوع العمل المكون من خمسة أيام هو مجرد مخلفات من عصر اقتصادي قديم لم يعد ضرورياً، بحسب ما نقلت جريدة "اندبندنت" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت".

ويجادل القائمون على الحملة بأن الشركات يمكنها تحسين إنتاجيتها وإنجاز نفس القدر من العمل في ساعات أقل - وأربعة أيام في الأسبوع ستطلق هذا التحسن في الإنتاجية.

كما وجد المتبنون الأوائل للسياسة أنها طريقة رائعة لجذب موظفين جدد والاحتفاظ بالموظفين الحاليين.

وأكبر شركتين في بريطانيا وقعتا على اعتماد هذا النمط الجديد للعمل هما (Atom Bank) وشركة تسويق تسمى (Awin) والتي تضم حالياً 450 موظفاً.

وتقول "اندبندنت" إن هذه الشركات ثبت أنها خفضت بالفعل ساعات العمل للموظفين بدلاً من مجرد تكثيف نفس العدد من الساعات في أيام أقل.

ونقلت جريدة "الغارديان" عن آدم روس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوين" قوله إن التحول إلى أسبوع العمل المكون من أربعة أيام كان "أحد أكثر المبادرات التحويلية التي رأيناها في تاريخ الشركة".

وتابع: "على مدار العام ونصف العام الماضيين، لم نشهد فقط زيادة هائلة في رفاهية الموظفين، ولكن في الوقت نفسه، استفادت أيضاً خدمة العملاء وعلاقاتنا فضلاً عن علاقات المواهب والاحتفاظ بهم".

وتشغل حملة 4 أيام في الأسبوع أيضاً أكبر برنامج تجريبي في العالم لنمط العمل لما يقرب من 70 شركة توظف 3300 عامل.

ويشارك في هذه التجربة باحثون من جامعتي أكسفورد وكامبردج وكذلك بوسطن كوليدج ومركز فكري أوتيليفيشن.

وفي سبتمبر الماضي عندما سئلوا في منتصف تجربتهم عن كيفية سير الأمور، قالت 88%، من الشركات إن الطريقة الجديدة للعمل تسير "بشكل جيد". وقالت حوالي 95%، من الشركات إن إنتاجية الموظفين ظلت على حالها أو تحسنت عما كانت عليه قبل بدء التجربة.