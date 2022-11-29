تويوتا تتخلى عن مستويات الإنتاج القياسية مع استمرار التحديات

أنتجت شركة تويوتا موتورز 771382 سيارة في أكتوبر، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 887733 في الشهر السابق، وحذرت من توقعات غير مؤكدة بسبب ظروف كوفيد والنقص في أشباه الموصلات.

قالت تويوتا في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج زاد بنسبة 23٪ عن أكتوبر 2021، عندما تعطلت سلاسل التوريد بسبب انتشار فيروس كوفيد في جنوب شرق آسيا. وتقوم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم الآن بتعديل بعض الإنتاج في الصين، التي لا تزال خاضعة لانتشار الفيروس والقيود ذات الصلة.

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كما ارتفعت مبيعات تويوتا العالمية بنسبة 23٪ عن العام السابق في أكتوبر، لتصل إلى إجمالي 832373 سيارة.

في أوائل نوفمبر، خفضت الشركة هدفها العالمي للسنة المالية المنتهية في مارس، وتمسكت بتوقعات أرباح متحفظة.

وتراجعت أسهم تويوتا 1.2% اليوم الثلاثاء في طوكيو. وقد انخفضت بنسبة 4.6٪ هذا العام.

بشكل منفصل، قالت شركة نيسان، إن إنتاجها العالمي انخفض بنسبة 2.4٪ عن العام السابق إلى 297801 وحدة في أكتوبر، وهو أول انخفاض في أربعة أشهر، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 13٪. وزاد الإنتاج العالمي لشركة هوندا موتور بنسبة 1.1٪ إلى 330002 وحدة الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب "بلومبرغ".