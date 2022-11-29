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كريدي سويس تحذر من خسائر قد تصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الرابع
كريدي سويس
الأسهم الأوروبية

سهم "كريدي سويس" يسجل أسوأ أداء في 11 عاماً

انخفض السهم لمدة 10 أيام متتالية وخسر ما يصل إلى 27%

لندن - العربية نت
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تراجعت أسهم بنك "كريدي سويس" السويسري المدرجة في "زيوريخ" بنسبة 5.4% خلال تداولات يوم الاثنين، لتسجل مستوى قياسياً منخفضاً، وتتكبد أسوأ موجة خسائر منذ أكثر من 11 عاماً، أي منذ العام 2011.

قالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، إن السهم انخفض لمدة 10 أيام متتالية، وخسر ما يصل إلى 27%، وذلك بالتزامن مع تحذير صدر الأسبوع الماضي من التدفقات الهائلة في أعمال إدارة الثروات الأساسية التي صدمت المستثمرين.

كما تلقي أنباء سلبية تفيد بأن البنك وافق على بيع جزء كبير من أعماله لشركة "أبولو غلوبال مانيجمنت"، بظلالها على أداء السهم، حيث قال المحللون إن العديد من التفاصيل حول هذه الصفقة غير متوفرة.

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وتأتي هذه التطورات المتعلقة ببنك "كريدي سويس" لتضاف إلى المشاكل التي يعاني منها البنك في السنوات الأخيرة، حيث أدت سلسلة من الخسائر الكبيرة والفوضى الإدارية إلى تحطيم مكانته كواحد من أكثر المقرضين شهرة في أوروبا.

وأعلن البنك الشهر الماضي عن إعادة هيكلة شملت تفكيك البنك الاستثماري، وفصل وحدة الاستشارات وأسواق رأس المال، وإلغاء آلاف الوظائف.

ولدفع تكاليف إعادة الهيكلة، يجمع البنك 4 مليارات فرنك سويسري (4.2 مليار دولار) من خلال إصدار حقوق الأولوية وبيع الأسهم للمستثمرين.

وارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان من "كريدي سويس" لمدة 5 سنوات، والتي تظهر تكلفة التأمين على ديونه ضد التخلف عن السداد، وتقترب من المستوى القياسي الذي سجلته في أكتوبر الماضي.

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