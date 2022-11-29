هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "فيبكو" بـ115 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 115 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.