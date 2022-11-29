اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إعمار المدينة الاقتصادية مناسبة
شعار إعمار المدينة الاقتصادية
سوق السعودية

"إعمار الاقتصادية" تبيع أرضاً صناعية لشركة "سير" بـ 359 مليون ريال

لإنشاء مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد بيع أرض صناعية لشركة سير الوطنية للسيارات، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لإنشاء مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية.

وقالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 359.04 مليون ريال، وستدفع قيمة العقد على دفعات خلال 15 سنة.

وأوضحت أن الأرض صناعية ومطورة جزئياً، وتبلغ قيمتها الدفترية 19 مليون ريال.

إدراج وبدء تداول أسهم "تعليم القابضة" في سوق دبي اليوم أسواق المال سوق دبي إدراج وبدء تداول أسهم "تعليم القابضة" في سوق دبي اليوم

وقالت إعمال مدينة الاقتصادية، إن الصفقة ضمن النشاط الرئيسي لها، وستبدأ في الاعتراف بالإيرادات بداية من الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.

وسيتم توجيه العائدات بشكل أساسي نحو تطوير البنية التحتية للمشروع، ورأس المال العامل التشغيلي والوفاء بالتزامات مالية معينة.

وأشارت أن لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد السيف وعضو مجلس الإدارة ماجد السرور مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، حيث إنهما ممثلون لصندوق الاستثمارات العامة المساهم الأكبر في شركة سير الوطنية للسيارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط