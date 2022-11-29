"إعمار الاقتصادية" تبيع أرضاً صناعية لشركة "سير" بـ 359 مليون ريال

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد بيع أرض صناعية لشركة سير الوطنية للسيارات، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لإنشاء مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية.

وقالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 359.04 مليون ريال، وستدفع قيمة العقد على دفعات خلال 15 سنة.

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وأوضحت أن الأرض صناعية ومطورة جزئياً، وتبلغ قيمتها الدفترية 19 مليون ريال.

وقالت إعمال مدينة الاقتصادية، إن الصفقة ضمن النشاط الرئيسي لها، وستبدأ في الاعتراف بالإيرادات بداية من الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.

وسيتم توجيه العائدات بشكل أساسي نحو تطوير البنية التحتية للمشروع، ورأس المال العامل التشغيلي والوفاء بالتزامات مالية معينة.

وأشارت أن لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد السيف وعضو مجلس الإدارة ماجد السرور مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، حيث إنهما ممثلون لصندوق الاستثمارات العامة المساهم الأكبر في شركة سير الوطنية للسيارات.