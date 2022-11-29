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بترورابغ
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"
سوق السعودية

"بترورابغ" توقف المرافق التشغيلية ووحدات إنتاج المرحلة الثانية للصيانة الدورية

اعتبارا من مطلع ديسمبر 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، اليوم الثلاثاء، عن عزمها الإيقاف المجدول للمرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج للمرحلة الثانية لإجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة لمدة تتراوح من 12 إلى 57 يوماً بناءً على الجدول الزمني لكل وحدة، اعتبارا من مطلع ديسمبر 2022.

وقالت "بترورابغ" في بيان على "تداول السعودية"، إن الصيانة ستسهم في ضمان سلامة واستقرار العمليات التشغيلية ورفع مستوى اعتمادية وموثوقية معامل الشركة وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.

وأضافت أن هذه الصيانة تعتبر الأولى من نوعها لوحدات المرحلة الثانية ولن يؤثر هذا الإيقاف على عمليات المرحلة الأولى الإنتاجية.

وأوضحت أن الأثر المالي المترتب على الإيقاف المذكور لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي، وسوف يظهر على نتائج الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من العام 2023. وسيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها.

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