سوق السعودية
"دور للضيافة" تحصل على تمويل مرابحة لمشروع توسعة منتجع ريكسوس جدة
بقيمة 257 مليون ريال ويمتد لـ10 سنوات
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أعلنت شركة "دور للضيافة"، اليوم الثلاثاء، عن حصولها على تمويل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية من مصرف الإنماء، بقيمة 257 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن التمويل الجديد يمتد لـ10 سنوات مع فترة إتاحة 3 سنوات.
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وأوضحت أنه يهدف إلى تمويل مشروع توسعة وتطوير منتجع ريكسوس جدة، بحيث ستتم توسعة وتطوير فندق يضم 174 غرفة، بالإضافة لأعمال الحدائق والبنية التحتية الخارجية والمسابح. ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من الاستراتيجية التوسعية للشركة في المشاريع الفندقية والعقارية.
وأضافت أن التمويل سيكون بضمان سند لأمر مقدّم من قبل شركة دور للضيافة.
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