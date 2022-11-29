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كيان السعودية مناسبة
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
سوق السعودية

"كيان السعودية" تسدد 2.4 مليار ريال الدفعة الأخيرة من القروض الأساسية

لتسدد بذلك كامل القروض التمويلية الأساسية التي أبرمتها الشركة في 31 مايو 2008

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، اليوم الثلاثاء، عن سداد الدفعة الأخيرة من القروض الأساسية بقيمة 644 مليون دولار أي ما يعادل 2.4 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنها بهذا تكون سددت كامل القروض التمويلية الأساسية التي أبرمتها الشركة في 31 مايو 2008 مع مجموعة من البنوك والمؤسسات المصرفية بقيمة 6 مليارات دولار (ما يعادل 22.5 مليار ريال) لمدة 15 سنة.

وأضافت "كيان السعودية" أنها انتهت من السداد قبل الفترة المتفق عليها، والتي كانت تتعلق بتمويل جزء من نفقات بناء مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية الذي يعد من أكبر مجمعات البتروكيماويات المتكاملة في العالم.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة جراء هذا السداد انخفاض في التكاليف المالية بمبلغ نحو 54 مليون ريال.

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