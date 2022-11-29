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شركة لدن للاستثمار
لدن للاستثمار
سوق السعودية

"لدن للاستثمار" تحصل على تسهيلات من "بنك البلاد" بقيمة 750 مليون ريال

لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية

دبي - العربية.نت
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وافقت شركة "لدن للاستثمار" على التسهيلات الممنوحة من "بنك البلاد" بقيمة 750 مليون ريال، لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية بما يتناسب مع استراتيجيتها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التمويل الجديد يتوزع بواقع 500 مليون ريال لتمويل مشاريع مستقبلية، و250 مليون ريال لتمويل مشروع الرمال بالرياض.

وتابعت: "يهدف التمويل إلى دعم الاستحواذ أو تمويل مشاريع جديدة تتوافق مع استراتيجية الشركة (تمويل 500 مليون ريال)، بالإضافة إلى تمويل جزء من قيمة أرض الرمال وتطوير البنية التحتية للمشروع بغرض بيع أراضٍ ومنتجات مطورة".

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وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، تشمل ضمانات عقارية تغطي التمويل بنسبة 100%، وكفالة شركة أعشار للاستثمار (مساهم رئيسي)، بالإضافة إلى التنازل عن إيرادات مشروع الرمال بالرياض.

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