"ألافكو" الكويتية تدرس بيع أصول بـ 2.2 مليار دولار إلى Macquarie

ناقش مجلس إدارة شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات، العرض المقدم لشراء مجموعة من أصول الشركة من شركة Macquarie Airfinance بمبلغ يقدر عند 684 مليون دينار (2.2 مليار دولار).

ومن جانبه دعا مجلس إدارة "ألافكو" الجمعية العامة للشركة للموافقة على الصفقة التي سيكون لها أثر مالي في زيادة النقد بمبلغ 220 مليون دينار (714.3 مليون دولار) وانخفاض الرصيد المستحق إلى مؤسسات مالية بمبلغ 464 مليون دينار (1.5 مليار دولار).

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كانت مصادر مطلعة قالت إن شركة ألافكو لتأجير الطائرات ومقرها الكويت، تدرس فرص البيع، وأجرت محادثات مع شركات استثمار خاص وشركات تأجير طائرات أخرى.

ولدى ألافكو، التي تساهم فيها الحكومة الكويتية، أسطول من 77 طائرة إيرباص وبوينغ وطلبيات تضم 68 طائرة أخرى.