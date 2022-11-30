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الاتصالات السعودية STC
شركة الاتصالات السعودية STC.
سوق السعودية

إس تي سي: إتمام شراء 11.59 مليون سهم بـ453 مليون ريال ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين

أكدت أن الأسهم المخصصة للبرنامج لن تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، أنه في تاريخ 29 نوفمبر 2022، أكملت شراءها للكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2022.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنه بناء على ذلك، تؤكد إتمامها لعملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة فقط، مشيرة إلى أنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة بـ12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية.

وأوضحت "إس تي سي"، أنها اشترت 11.59 مليون سهم بقيمة 453 مليون ريال بمتوسط سعر 39.16 ريالا للسهم.

وأضافت أنه لن تستحق الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

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