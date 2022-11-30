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أكوا باور وبديل
شركتا أكوا باور وبديل
صندوق الاستثمارات

السعودية.. اتفاقية لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة بين "أكوا باور" و"بديل"

وشركة المشروع توقع اتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بقيمة 1.75 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركتا أكوا باور، و"بديل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشعيبة بمنطقة مكة المكرّمة، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط، نقلاً عن تغريدة للصندوق على موقع التواصل "تويتر".

وتنفذ المشروع شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية المشتركة والمملوكة مناصفة بين أكوا باور و"بديل" بواقع 50% لكل منهما.

وكشفت شركة أكوا باور، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في المنطقة وهي "محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية" في منطقة مكة المكرمة، وبطاقة إنتاجية قدرها 2060 ميغاواط.

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وقالت أكوا باور إنه تم توقيع اتفاقية الشراء بين شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية وهي شركة المشروع التابعة لـ"أكوا باور" والشركة السعودية لشراء الطاقة، بقيمة 1.75 مليار دولار.

وأوضحت أن العقد يتمثل في تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط.

وأشارت أكوا باور إلى أن مدة العقد 35 عاماً، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الأخير من عام 2025.

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