شركة "جاهز" تستحوذ على تطبيق "ذا شفز" بـ650 مليون ريال

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات- "جاهز"، اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على 134.620 ألف سهم في شركة "ذا شفز إس بي في إل تي دي" تمثل 100% من رأس مال شركة "ذا شفز".

وقالت "جاهز" في بيان على "تداول السعودية"، إنها وقعت اتفاقية شراء الأسهم مع كل من عبدالرحمن عبدالله راشد الشبانات وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن المرشد وعبدالله محمد عبدالله الدوسري وشركة صقر فاند إل بي وشركة صندوق تأثير 46 المبكر وشركة مثمر للاستثمار، ويشار إليهم مجتمعين بـ"مساهمي شركة ذا شفز البائعين".

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وأضافت أنه بناءً على تقييم أسهم شركة "ذا شفز" والذي بلغ 650 مليون ريال، فإن المقابل المالي لصفقة الاستحواذ سيتكون من سداد مبلغ نقدي بقيمة 325 مليون ريال؛ وإصدار أسهم جديدة في شركة "جاهز" لمساهمي شركة "ذا شفز" البائعين، باستثناء شركة صقر فاند إل بي، بقيمة 325 مليون ريال.

وأوضحت أنه تم احتساب الأسهم باستخدام المتوسط السعري لحجم تداول أسهم شركة جاهز لفترة 5 أشهر السابقة لتوقيع الاتفاقية.

وستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة في شركة جاهز أقل من 5% من رأس مالها عند إتمام صفقة الاستحواذ، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة "جاهز" من نحو 104.9 مليون ريال إلى نحو 108.7 مليون ريال عن طريق إصدار 376.879 ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد "الأسهم الجديدة" لصالح مساهمي شركة "ذا شفز" البائعين باستثناء شركة صقر فاند إل بي.

وبذلك تزيد أسهم "جاهز" من نحو 10.49 مليون سهم عادي، إلى نحو 10.87 مليون سهم عادي، تُمثل زيادة قدرها 3.6% من رأس مال شركة جاهز قبل إصدار الأسهم الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل مؤسسو شركة "ذا شفز" على مبلغ إضافي (earn-out) قدره 100 مليون ريال سعودي يتم تسديده نقدًا فقط في حال تحقيق نتائج معينة فيما يخص أداء شركة ذا شفز خلال فترة معينة (earn-out period) بدءًا من تاريخ 1 يناير 2022م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، حسبما تم الاتفاق عليه بين مؤسسي شركة "ذا شفز" وشركة "جاهز".

وستمتلك شركة "جاهز" كامل رأس مال شركة ذا شفز عند إتمام صفقة الاستحواذ، بينما ستُمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة ذا شفز البائعين، باستثناء شركة صقر فاند إل بي، في رأس مال شركة جاهز نسبة 3.5% بعد زيادة رأس المال، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة "جاهز"، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة "جاهز".

وشركة "ذا شفز" هي الشركة المشغلة لتطبيق "ذا شفز" لتوصيل الطعام والحلويات والزهور والعطور في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.

وستسمح صفقة الاستحواذ لشركة "جاهز" بالتوسع في مجال تقديم خدمات توصيل الأطعمة من المطاعم وتعزيز منصاتها في مجال مطاعم الخدمة السريعة.