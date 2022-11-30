وزيرة الخزانة الأميركية: شركة تويتر يجب أن تخضع لمعايير محددة للمحتوى

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن شركة التواصل الاجتماعي تويتر يجب أن تلتزم بمعايير محددة للمحتوى، بحجة أنها "لا تختلف كثيراً" عن المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الخاضعة لمثل هذه القواعد.

وفي حديثها في مؤتمر New York Times Dealbook في نيويورك، قالت يلين أيضًا إنها تعتقد أن هناك مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي من تيك توك، تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لشركة صينية.