"أرامكو" السعودية تكمل 3 صفقات مع شركة تكرير وبيع وقود بولندية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن نجاحها في إغلاق 3 صفقات مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كي إن أورلن"، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في. التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.

وقالت "أرامكو" في بيان اليوم الأربعاء، إنه كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في يناير 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100% في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50% في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في 7 مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج "بي كي إن أورلن" مع شركة "غروبا لوتوس".

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وتدعم الاتفاقية إستراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل والتي تهدف إلى تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، ومحاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.

وتهدف هذه الصفقات لأن تكون أساسًا صلبًا لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال إستراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يوميًا.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد هذه الاستثمارات جزءًا من جهودنا لتعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبي رئيسة، وتوفير فرصة مميّزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع استثماراتنا. وفي الوقت نفسه، نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال إستراتيجيتنا للتحوّل المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "بي كي إن أورلن"، دانييل أوباجتيك: "تتسم هذه الصفقات بأهمية إستراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها. لقد عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة. وهذا يخلق فرص نمو جديدة تسمح لنا بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة".

كما أبرمت "أرامكو" السعودية و"بي كي إن أورلن" اتفاقية لبيع النفط الخام تورّد بموجبها أرامكو السعودية نحو 45% من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام.

ووقّعت "أرامكو" السعودية، و"سابك"، و"بي كي إن أورلن" اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.