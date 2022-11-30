"أيميا باور" الإماراتية توقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية لبناء محطتي طاقة متجددة بمصر

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، في بيان، توقيع شركة "أيميا باور" الإماراتية اتفاقيات إغلاق مالي مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 1.1 مليار دولار لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكوم أمبو بمحافظة أسوان، بطاقة إنتاجية تتجاوز الجيجاوات.

وتنص الاتفاقيات على أن تبني "أيميا" محطة للطاقة الشمسية بقدرة 560 ميجاوات في جنوب مصر، ومزرعة رياح بقدرة 505 ميجاوات على ساحل البحر الأحمر، وسيتم دعمها بقروض وتمويل مقابل أسهم من جانب مؤسسة التمويل الدولية والعديد من البنوك الإنمائية والتجارية.

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وذكرت مؤسسة التمويل في بيان أن سعر الكهرباء المنتجة من المحطة الشمسية ومزرعة الرياح سيكون سنتين أميركيين للكيلووات/ساعة وثلاثة سنتات أميركية للكيلووات/ساعة على التوالي، وهي أدنى أسعار في أفريقيا كما أنها من بين الأدنى على مستوى العالم.

ومن المقرر البدء في بناء المشروعين في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان بعد 18 شهرا ومزرعة الرياح في أمونت بالبحر الأحمر بعد 30 شهرا.

وتمثل الاتفاقيات دفعة لأعمال التطوير المرتبطة بالطاقة المتجددة في مصر، بعد أيام من استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27).

وذكر البنك الدولي في تقرير نُشر هذا الشهر أن حصة الطاقة المتجددة غير المائية تمثل 5% فقط من إجمالي مزيج الطاقة في مصر في 2021، وهي أقل بكثير من المستوى الممكن تحقيقه.