"إتش آند إم" السويدية ستلغي 1500 وظيفة في مسعى لتوفير التكاليف

قالت شركة الأزياء السويدية إتش آند إم اليوم الأربعاء، إنها ستلغي حوالي 1500 وظيفة في إطار مساعيها لخفض التكاليف وستجنب مبلغ 800 مليون كرونة سويدية (75.80 مليون دولار) لأغراض إعادة الهيكلة في الربع الرابع.

وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت إتش آند إم، ثاني أكبر متاجر بيع الأزياء بالتجزئة في العالم، خطة لتوفير ملياري كرونة سويدية سنويا.

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وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة هيلينا هيلميرسون في بيان "برنامج التكلفة والكفاءة الذي بدأناه يتضمن مراجعة وضع الشركة ونحن ندرك جيدا حقيقة أن الزملاء سيتأثرون بهذا".

وأضافت "سندعم زملاءنا في إيجاد أفضل حل ممكن لخطواتهم التالية".