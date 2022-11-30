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الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
السعودية لإعادة التأمين
سوق السعودية

"الإعادة السعودية" توقع عقود إعادة تأمين بقيمة أقساط مكتتبة 194.4 مليون ريال

مع شركة "بروبيتاز كوربرت كابيتال"

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن توقيع عقود إعادة تأمين مع شركة "بروبيتاز كوربرت كابيتال".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة تقدر بمبلغ 194.4 مليون ريال.

وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 1 يناير 2023م.

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وأوضحت أن هذه العقود سيكون لها أثر إيجابي على زيادة الأقساط المكتتبة وأثر مباشر على القوائم المالية للشركة إبتداءا من العام المالي 2023م.

يُشار إلى أن صافي أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين ارتفع بنسبة 212.46% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 35.69 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 11.42 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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