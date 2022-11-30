"الحمادي" توصي بتوزيع 3.5% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة الحمادي القابضة، اليوم الأربعاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المالي 2022، بإجمالي 56 مليون ريال لعدد 160 مليون سهم.

وقالت شركة "الحمادي" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.

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ووفقا للبيان سيكون تاريخ أحقية التوزيعات 8 ديسمبر 2022، وتاريخ التوزيع 19 ديسمبر 2022.

كانت أرباح شركة الحمادي القابضة، قد قفزت بنسبة 1495% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 57.11 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 3.58 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.