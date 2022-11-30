سياحة السعودية
"سڤن" تعتزم استثمار أكثر من 50 مليار ريال لتطوير وجهات ترفيهية
تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة سعودية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن عزمها استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية، مع بدء الشركة بأعمال التشييد في وجهتها الترفيهية في حي الحمراء بالرياض.
وقال عبدالله الداود رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد كبير من العلامات التجارية العالمية لجذب الحقوقه الفكرية إلى المناطق الترفيهية في المشروع.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
السعودية: لم نقدم عرضاً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030أكدت اهتمامها باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى سياحة وسفر
-
"الحمادي" توصي بتوزيع 3.5% أرباحاً نقدية عن الربع الرابعحصة السهم من التوزيع 0.35 ريال شركات
-
اقتصاد تركيا ينمو 3.9% في الربع الثالثأثر التضخم المرتفع والتباطؤ العالمي على الطلب المحلي والأجنبي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية