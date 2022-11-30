"سڤن" تعتزم استثمار أكثر من 50 مليار ريال لتطوير وجهات ترفيهية

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن عزمها استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية، مع بدء الشركة بأعمال التشييد في وجهتها الترفيهية في حي الحمراء بالرياض.

وقال عبدالله الداود رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد كبير من العلامات التجارية العالمية لجذب الحقوقه الفكرية إلى المناطق الترفيهية في المشروع.