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شركة المشروعات السياحية شمس
المشروعات السياحية
سوق السعودية

"شمس": انتهاء مذكرة تفاهم الاستحواذ على 3 فنادق دون اتفاق وتقييم فرص جديدة

نبحث عن فرص استثمارية تتناسب مع أهداف الشركة

دبي - العربية.نت
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اتفقت شركة المشروعات السياحية "شمس"، اليوم الأربعاء، مع شركة شعاع كابيتال العربية السعودية "شعاع كابيتال"، على إنهاء مذكرة التفاهم الموقعة بغرض الاستحواذ على فنادق تديرها "شعاع كابيتال"، مع انتهاء المدة وعدم التوصل إلى اتفاق.

وكانت "شمس" وقعت مع "شعاع كابيتال" مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على نسبة 100% لعدد 3 فنادق والمملوكة لصناديق الضيافة التي تديرها "شعاع كابيتال" في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام بالمملكة العربية السعودية بمبلغ 735 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إنها ستقوم بالبحث عن فرصة استثمارية أخرى تتناسب مع أهداف الشركة ومتحصلات الطرح المشار إليها في نشرة الإصدار.

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وأضافت أن لديها حاليا فرصا استثمارية متاحة في هذا القطاع تعمل على تقييمها واتخاذ الدراسة الواجبة تجاهها لتقييم مدى جدوى هذه الاستثمارات، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

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