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أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت العربية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "أميانتيت" بقيمة 346.5 مليون ريال

عبر طرح أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "أميانتيت العربية" السعودية لزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

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وتابعت: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".​

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