موافقة على الطرح العام لوحدات "صندوق رصانة للمرابحة"
يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق
وافقت هيئة السوق المالية السعودية، لشركة "رصانة المالية"، على طرح وحدات "صندوق رصانة للمرابحة" طرحاً عاماً.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن "قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".
وتابعت :"يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".
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