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سلوشنز
سوق السعودية

"سلوشنز" توقع عقوداً مع "إس تي سي" بقيمة 372.92 مليون ريال

لتقديم خدمات تقنية وإدارية ولوجستية في عدد من المشاريع

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" اليوم الخميس، عن توقيعها مجموعة من العقود مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، وذلك لتقديم خدمات تقنية وإدارية ولوجستية في عدد من المشاريع، بقيمة 372.92 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن "سلوشنز" ستعمل على تقديم خدمات توريد وتركيب مراكز للخوادم وتخزين البيانات، إضافة إلى الرخص التشغيلية لها وتشمل (في إم وير، ريد هات، مايكروسوفت).

وأضافت أن "سلوشنز" ستقوم بتقديم خدمات التصميم والتنفيذ المدارة لعدد من الخدمات التابعة لـ "إس تي سي"، وتتضمن تسليم الحلول للعملاء، وتكامل الخدمة للعملاء، ومتطلبات العملاء، والخدمات اللوجستية والدعم، بالإضافة إلى تحديث واستبدال خوادم البيانات.

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وأشارت إلى أن مدة العقد تبلغ 36 شهراً، وأن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع من العام 2022.

يُشار إلى أن "إس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في الشركة، وتملك ما نسبته 79% من أسهم "سلوشنز".

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