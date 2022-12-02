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إطلاق الشاحنة Semi الكهربائية من تسلا (رويترز)
إطلاق الشاحنة Semi الكهربائية من تسلا
تسلا

تسلا تسلم أول شاحنة كهربائية.. وتعود للأضواء بعدما خطفت تويتر اهتمام ماسك

مرت 5 سنوات منذ أن أعلنت عن تطوير الشاحنة

دبي - العربية.نت
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قام الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بتسليم أول شاحنة للمهام الشاقة (Semi) من صنع الشركة يوم الخميس، إلى PepsiCo دون تقديم توقعات محدثة لأسعار الشاحنة أو خطط الإنتاج.

قال ماسك، الذي ظهر على خشبة المسرح في حدث أقيم في مصنع تسلا في نيفادا، إن الشاحنة التي تعمل بالبطارية ستقلل من الانبعاثات على الطريق السريع، وتتفوق على نماذج الديزل الحالية في ما يتعلق بالطاقة والسلامة.

وأشار إلى أنه قد مرت خمس سنوات منذ أن أعلنت تسلا أنها تطور الشاحنة الكهربائية بالكامل. مع ذلك، لا يزال خبراء الصناعة متشككين في أن الشاحنات الكهربائية يمكن أن تتحمل عبء سحب الأحمال الثقيلة لمئات الأميال.

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وفي أول كشف لـ "تسلا" منذ شراء ماسك لمنصة تويتر - الاستحواذ الذي يخشى بعض المستثمرين أنه أصبح مصدر إلهاء له - لم تعلن الشركة عن أسعار Semi، ولم تقدم تفاصيل عن توقعات التسليم إلى PepsiCo أو عملاء آخرين.

وقالت تسلا إنها ستبدأ في استخدام Semi لشحن أجزاء تصنيعية إلى مصنعها في فريمونت بكاليفورنيا.

شاحنة تسلا الكهربائية
شاحنة تسلا الكهربائية

في العام 2017، قالت شركة تسلا إن النسخة ذات المدى 300 ميل من Semi ستكلف 150 ألف دولار، فيما سيبلغ سعر نسخة 500 ميل 180 ألف دولار، لكن أسعار سيارات تسلا الكهربائية للركاب زادت بشكل حاد منذ ذلك الحين، وفق ما نقلته "رويترز".

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